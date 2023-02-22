Лютий, 22 в 15:38

Народний депутат Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар поліцейському.

Про угоду з Трухіним повідомив прокурор під час засідання у Вищому антикорупційному суді.

— Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною… та обвинуваченим Трухіним, – сказав прокурор.

Трухін зобов’язався протягом місяця перерахувати 6 млн грн на підтримку ЗСУ. Зокрема, на проєкт United24 та Армія дронів.

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Також політик має сплатити штраф у розмірі 68 тис. грн, що є максимальною сумою штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Доповнено о 16.50. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та нардепом.

— Відповідно до угоди суд визнав нардепа винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських “за 150 тис.” без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, – йдеться у вироку.

Відповідно до ст. 81 Конституції України народний обранець достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна набула широкого розголосу ще влітку 2021 року. Тоді політик, не дотримавшись дистанції, в’їхав у авто, що рухалося попереду. Внаслідок аварії дістали травми шестеро осіб.

Але розголосу ця ДТП набула після інформації про те, що у низці видань, які написали про ДТП з депутатом Трухіним, публікації зникли.

1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили результати розслідування, матеріали якого свідчать про те, що після ДТП Трухін намагався уникнути відповідальності, домовившись з поліцейськими. 7 вересня НАБУ та САП повідомили Трухіну про підозру в хабарництві.