Лютий, 22 в 19:49

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку, чи можна запустити обмежену кількість журналістів у Раду по спеціальній акредитації, зробивши роботу парламенту хоч трохи відкритішою.

Так, він зазначив, що тут основне питання – в безпеці, адже будівля ВР перебуває під постійним ризиком ракетних ударів з боку РФ.

– При функціонуванні парламенту з першого дня війни ми розуміємо той ризик і небезпеку, які стосуються перебування в цій будівлі. Адже з першого дня війни він не змінював свого розташування, і це було принципове рішення, що ми не демонструємо народу, що хтось злякався, а хтось втік. Треба розуміти, що ми є єдиним законодавчим органом, від нас залежить дуже багато рішень, які приймаються у зв’язку з війною, – сказав Стефанчук.

За його словами, через це Рада не анонсує ні дату, ні час засідання, а інформацію про те, що відбувалось, подають за допомогою трансляції на YouTube за годину після завершення засідання.

Зараз дивляться

Він нагадав, що під час воєнного стану вибори до парламенту неможливі.

– Якщо щось станеться з цим парламентом, ми повинні усвідомлювати, що нового парламенту у нас не буде, тому що у нас немає можливості провести вибори. Тому сьогодні це не питання відкритості, а питання існування країни, – вважає Руслан Стефанчук.

Очільник ВР повідомив, що крім іншого, немає способу відібрати кілька десятків чи сотень журналістів, які могли б входити на засідання за спецперепустками.