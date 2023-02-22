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Факти / Україна / Політика

Рада отримала заяву про складання мандата від депутата Волошина, підозрюваного в держзраді

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олег Волошин
Фото: УНІАН

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада отримала заяву від народного депутата Олега Волошина про складання ним повноважень. 

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Стефанчука у Facebook.

– Волошин О.А. Заява про складення повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. Відповідно до Конституції України, – написав він. 

Стефанчук підкреслив, що парламент не буде затягувати з розглядом цієї заяви. 

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Раніше Служба безпеки України повідомила депутату Олегу Волошину (фракція ОПЗЖ) про підозру в держзраді. 

Згідно з матеріалами слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентарій сприяв військово-політичному керівництву Російської Федерації у підривній діяльності проти України. 

Серед іншого він “цілеспрямовано маніпулював громадською думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю”.

Спецслужби вважають, що діяльність Волошина засвідчує, що він свідомо намагався завдати шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Уточнюється, що наразі СБУ проводить комплекс заходів щодо притягнення цього депутата до відповідальності – він переховується від правосуддя за кордоном.

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