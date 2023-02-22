Лютий, 22 в 19:43

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку, як війна позначилась на роботі парламентарів.

Так, Стефанчук зазначив, що серед нардепів з’явилось більше єдності щодо важливих питань, проте є фракції, які традиційно не голосують щодо земельних чи інших питань.

– Ті законопроєкти, які вносяться в зал – ми перспективно розуміємо, що це ті законопроєкти, які будуть необхідні для розвитку країни і наберуть необхідні 226 голосів. А якщо є законопроєкти, по яких взагалі немає консенсусу, то вони просто не вносяться в зал, – сказав очільник ВР.

Він зазначив, що серед основних питань, якими наразі займається парламент – забезпечення оборони країни, бюджетування, оподаткування і митне проходження військового обладнання для України, соціальне забезпечення, переведення економіки на режим воєнного стану, бюджетні питання, пільги для бізнесу та політична робота з Європарламентом.