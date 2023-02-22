Лютий, 22 в 19:36

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку про те, як проходить виконання вимог Євросоюзу Україною в рамках євроінтеграції нашої країни.

– Ми вже займаємось не питанням асоціації з ЄС, а питаннями кандидатства. Безперечно, ми закриваємо багато боргів з асоціації, багато з них змінюються, тому що міняються директиви, рекомендації ЄС… Для нас головне – виконання семи рекомендацій, які ми отримали, коли набули статусу кандидата в члени ЄС, – повідомив очільник ВР.

Він пояснив, що передусім пропрацьовуються саме ці сім рекомендацій, щоб Україна змогла відкрити питання про повноцінне членство в ЄС уже цього року.

– Тоді ми отримаємо конкретні і чіткі завдання з урахуванням вже виконаного домашнього завдання з асоціації. Перед нами відкриється 35 сфер, за якими треба буде ухвалити й адаптувати чи модернізувати українське законодавство. І тоді ми будемо бачити реальний обсяг нашої роботи. Ми попередньо дещо вже виконуємо, про що знаємо, що воно буде потрібне в майбутньому, – зазначив Стефанчук.

За його словами, у квітні має пройти велика нарада з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою і головами комітетів Європарламенту, щоб їх познайомили з українськими головами комітетів і щоб після цієї великої наради вони могли працювати по 35 напрямках один з одним напряму.

Зараз дивляться

– Ми зараз говоримо про відкриття умовної “української філії” в Європейському парламенті – це будуть не депутати, а фахівці – щоб ми тримали постійний зв’язок на рівні апарату. Ми підписали відповідні меморандуми з багатьма країнами ЄС, зараз готуємо великий меморандум з Європарламентом. Нам треба підготуватись до інтеграції з ЄС кадрово, інституційно та функціонально, – пояснив голова ВР.

Він уточнив, що наразі приблизно 50% законодавчої роботи в парламенті – це євроінтеграційні закони в тій чи іншій сфері.