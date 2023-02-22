Я спокійний за долю цього позову: Стефанчук про спробу Медведчука оскаржити позбавлення мандату

Лютий, 22 в 19:59

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку висловився про позов екснардепа від ОПЗЖ щодо позбавлення його мандату депутата ВР.

– Вже попрощались із двадцятьма чи навіть більшою кількістю депутатів. Але ми зробили це в законний спосіб. Це важливо, тому що навіть в законний спосіб позбавившись такого народного депутата як Медведчук, Верховна Рада отримала позов про визнання незаконним позбавлення його повноважень, – сказав Стефанчук.

Він додав, що сьогодні є спокійним за долю цього позову, бо все було зроблено за законом.

– Сьогодні я спокійний за долю цього позову, тому що ми зробили це в спосіб та в порядку, передбаченому законом. Якби ми зробили це в інший спосіб, тоді в таких людей були б великі шанси поновитись якщо не через українську систему правосуддя, то в Європейському суді з захисту прав людини, – попередив очільник ВР.

Нагадаємо, Віктор Медведчук зараз перебуває в Росії, де він опинився після того, як Україна обміняла його на полонених військовослужбовців.

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