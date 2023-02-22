Закликав до геноциду українців: доценту кримського вузу загрожує до 12 років тюрми

Лютий, 22 в 15:26

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру доценту окупаційного Кримського Федерального університету ім. Вернадського, який в ефірі підконтрольного РФ кримського телебачення закликав до геноциду українців.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінках прокуратури у соцмережах.

– Підозрюваний здійснював пропагандистську кампанію проти України. У виступах, що транслювались на “кримському телебаченні”, він підтримував дії держави-агресора, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу, – сказано у заяві відомства.

У той же час підозрюваний у своїх промовах використав наратив російської пропаганди про те, що українці нібито не є “повноцінним народом”.

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За його словами український етнос, який росіяни намагаються знищити, можна порівняти з “пухлиною та чумою”, а так звана денацифікація – це основна мета російської агресії проти України.

Таким чином цей “доцент”, який є публічною особою та має вплив на аудиторію, виправдовував дії ворога і спробував перетворетворити українців на необхідну легітимну мішень для знищення.

Його дії кваліфікували за чотирма статтями – колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України), пропаганда війни (ст. 436 КК України), виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України) та публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України).

Прокуратура уточнює, що викладачу загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: Прокуратура АРК

Джерело: Прокуратура АРК