Лютий, 22 в 11:53

Президент України Володимир Зеленський може приїхати на саміт НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, якщо отримає запрошення.

Про це в інтерв’ю BNS повідомив посол України в Литві Петро Бешта.

‒ Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно, це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося його отримати, а також сподіваємося на кардинальну зміну військової ситуації в Україні, ‒ уточнив дипломат.

За його словами, те, що нещодавно Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель, ‒ швидше, виняток, тому що президент має залишатися в Україні.

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Посол сказав, що підтримка України стане однією з найважливіших тем на зустрічі лідерів НАТО в Литві.

‒ Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО, ‒ додав Бешта.

Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року подав заявку на прискорений вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: BNS