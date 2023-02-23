МЗС України спростувало заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї

Лютий, 23 в 17:07

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву МЗС Китаю про те, що нібито зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.

Про це заявив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

– Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України, – написав він у Facebook.

Ніколенко наголосив, що Україна має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів.

Зараз дивляться

– Ця система багаторівнева і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї, – додав речник МЗС.

Він також зауважив, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.

У МЗС України закликали китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.

Нещодавно повідомлялося, що МЗС вимагало від редакції Financial Times провести редакційне розслідування обставин появи у виданні матеріалу з ознаками дезінформації щодо України в інтересах Росії. Матеріал FT також стосувався нібито контрабанди зброї.

Читайте У МЗС відреагували на заяви Угорщини щодо можливих переговорів Байдена та Путіна задля припинення війни

Джерело: Олег Ніколенко