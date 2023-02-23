МЗС України спростувало заяву Китаю про нібито контрабанду західної зброї
Міністерство закордонних справ України спростувало заяву МЗС Китаю про те, що нібито зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.
Про це заявив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.
– Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України, – написав він у Facebook.
Ніколенко наголосив, що Україна має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів.
– Ця система багаторівнева і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї, – додав речник МЗС.
Він також зауважив, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.
У МЗС України закликали китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.
Нещодавно повідомлялося, що МЗС вимагало від редакції Financial Times провести редакційне розслідування обставин появи у виданні матеріалу з ознаками дезінформації щодо України в інтересах Росії. Матеріал FT також стосувався нібито контрабанди зброї.
Джерело: Олег Ніколенко