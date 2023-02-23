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Факти / Україна / Політика

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Педро Санчес
Фото: Getty Images

У четвер,  23 лютого, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з робочим візитом. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter. 

– Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир, – написав Санчес. 

Нагадаємо, це вже другий візит іспанського прем’єра до Києва від початку повномасштабного вторгнення.

Під час першого візиту, який відбувся 21 квітня Санчес заявив, що Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

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Джерело: Педро Санчес

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