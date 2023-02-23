Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва
У четвер, 23 лютого, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з робочим візитом.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
– Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир, – написав Санчес.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.Зараз дивляться
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Нагадаємо, це вже другий візит іспанського прем’єра до Києва від початку повномасштабного вторгнення.
Під час першого візиту, який відбувся 21 квітня Санчес заявив, що Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.
Джерело: Педро Санчес