Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва

Лютий, 23 в 12:31

У четвер, 23 лютого, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з робочим візитом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

– Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир, – написав Санчес.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra. Зараз дивляться Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa. Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Нагадаємо, це вже другий візит іспанського прем’єра до Києва від початку повномасштабного вторгнення.

Під час першого візиту, який відбувся 21 квітня Санчес заявив, що Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

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Джерело: Педро Санчес