Лютий, 23 в 14:06

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна, який пропонував хабар поліціянтам після ДТП у 2021 році.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, сам Трухін написав заяву на складання мандату.

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Регламентний комітет Ради вніс відповідну постанову до зали парламенту.

288 народних депутатів проголосували за позбавлення мандату Трухіна.

– Нагадаємо, що відповідну умову прописали в угоді, яку Трухін підписав із прокурором САП у справі щодо хабаря, яким нардеп намагався підкупити поліціянта під час ДТП, – наголосив Ярослав Железняк.

За версією слідства, народний депутат у серпні 2021 року запропонував правоохоронцям хабар у розмірі “150 тис. одиниць” без зазначення грошової одиниці, щоб ті дозволили йому залишити місце ДТП.

Тоді політик, не дотримавшись дистанції, в’їхав у авто, що їхало попереду. Внаслідок ДТП травмувалося шестеро осіб.

Крім того, на думку поліціянтів, сам Трухін та пасажири його авта мали ознаки алкогольного сп’яніння.

7 вересня 2022 року Національне антикорупційне бюро оголосило Трухіну підозру у спробі підкупу поліціянтів.

20 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Олександру Трухіну запобіжний захід, призначивши заставу у 49 620 грн. Сам Трухін сказав, що ніколи не давав хабарів.

За даними ЗМІ, нардеп сплатив суму застави. У грудні 2022 року справу Трухіна відправили до суду.

У лютому 2022 року Офіс генпрокурора відкрив проти парламентаря кримінальне провадження за спробу дати хабаря патрульним.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу.