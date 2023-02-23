Лютий, 23 в 10:40

Угорщина перебуває не в тій позиції, щоб вирішувати, коли мають починатися переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який вважає, що президенти США та Росії могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним.

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За словами голови МЗС Угорщини, якщо не буде негайного припинення вогню в Україні, а мирні переговори не почнуться негайно, то можуть з’явитися величезні проблеми.

– Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігравати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України, – заявив Олег Ніколенко.

Він також наголосив, що Угорщина перебуває не в тій позиції, щоб вирішувати, коли мають починатися мирні переговори щодо припинення війни в Україні.

– Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії, – заявив речник українського МЗС.

А ще Олег Ніколенко порадив Петеру Сіярто перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави, бо в Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі.

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Нагадаємо, видання Magyar Hirlap процитувало слова Петера Сіярто щодо “мирного плану” стосовно України.

– Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою. Було б добре, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, – сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Раніше очільник словацького Міністерства закордонних справ Растислав Качер вилаяв прем’єра Угорщини Віктора Орбана через підтримку Росії, яка веде війну проти України.