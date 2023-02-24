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Зеленський та Моравецький у госпіталі відвідали поранених воїнів та вручили нагороди

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський та Моравецький у госпіталі відвідали поранених воїнів та вручили нагороди
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький разом відвідали у лікарні поранених українських воїнів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський та Моравецький побували в реанімаційному й травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації одного із госпіталів.

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Президент та прем’єр поспілкувалися із військовими, Зеленський вручив захисникам державні нагороди.

– Дякую вам за службу, за захист та збереження нашої держави! Бажаю швидкого одужання, – вітав кожного воїна Володимир Зеленський.

Глава держави також нагородив медпрацівників шпиталю.

У п’ятницю, 24 лютого, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва.

Джерело: Офіс президента
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