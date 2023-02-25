Ми готували Україну до війни з 2020 року, знищували російську агентуру – Данілов

Лютий, 25 в 10:24

Перші ознаки того, що Росія планує повномасштабне вторгнення, з’явилися у жовтні 2021 року, тому влада готувала Україну до війни.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час марафону на Радіо Свобода.

– Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року. Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни. Наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине, – пояснив він.

За його словами, Україна мала декілька сценаріїв щодо початку війни, хоча насправді вона розпочалася не 24 лютого, а з моменту, коли російські військові вдерся до Криму.

Зараз дивляться

– На превеликий жаль, тоді жодної відсічі з боку України вони не отримали і пішли далі, – додав Данілов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 367-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: РНБО