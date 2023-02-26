Глава МЗС Саудівської Аравії прибув в Україну та зустрівся із Зеленським

Лютий, 26 в 18:37

У неділю, 26 лютого, в Україну з візитом прибув міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд.

Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та його командою.

Це перший офіційний візит очільника МЗС КСА в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин 14 квітня 1993 року.

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– Цінуємо цей візит і розглядаємо його як важливе свідчення підтримки України, особливо в дні річниці початку повномасштабної агресії. Наскільки я знаю, це перший візит за понад 30 років нашої незалежності. Розраховую, що він надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу, – зазначив президент.

Під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН.

Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Глава держави запросив Королівство Саудівська Аравія взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у рамках візиту були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.

Зокрема, йдеться про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку.