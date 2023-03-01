Що РФ буде продавати на внутрішньому ринку? Подоляк про небезпеку територіальних поступок

Березень, 01 в 20:32

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна формуватиме позицію, як має закінчитися війна. Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, європейські та американські політичні еліти, які дійсно ухвалюють рішення, розуміють, що з точки зору глобального порядку денного ініціативно сьогодні домінує Україна.

Він також прокоментував пропозиції, які лунають від деяких західних експертів щодо територіальних поступок Росії.

Зараз дивляться

— Низка експертів думають, що залишити Росії хоча б клаптик території України – “точно вирішить питання війни і миру”. Це ж дуже просто – віддати щось, враховуючи ту кількість жертв, яких Україна вже зазнала, кількість руйнувань, і це точно “заспокоїть” Росію. Тобто Росія має залишити за собою те, що вона контролювала до початку війни, втративши безпосередньо 300 тис. свого контингенту тут, – сказав радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що якщо режим Путіна матиме ці ж клаптики території, що були до великої війни, то вони це не продадуть на внутрішньому ринку.

— І що вона (Росія, – Ред.) буде продавати на внутрішньому ринку? Війна не закінчилася, ми маємо далі атакувати Україну, західний світ тощо, – каже він.

Він наголосив, що якщо Москві вдасться утримати контроль над якоюсь частинкою української території, то це буде максимальне масштабування реваншизму в Росії.

За його словами, на теренах РФ з’явиться ще більше антиукраїнської пропаганди, позиції, що треба заходити і все ж “поставити Україну на коліна”, а також вони й надалі фінансуватимуть у нас проросійські течії.