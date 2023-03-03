В Міносвіти розповіли, як триває навчання в Україні та яких фахівців потребуватимемо після перемоги
Україна попри війну не зупиняла освітній процес на усіх рівнях: школярі та студенти мають можливість навчатися як очно, так і онлайн. Фахові передвищі й вищі навчальні заклади вдалося релокувати та зберегти.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Укрінформ повідомив перший заступник міністра освіти України Андрій Вітренко.
За його словами, Україна стала першою країною, яка під час війни не зупинила навчання як школярів, так і студентів. Навчання проводилося та проводиться там, де це можливо – в режимі офлайн чи онлайн.
Андрій Вітренко наголосив, що за рік війни Україна не втратила жодної команди жодного навчального закладу.
Звичайно, є багато прикладів, коли будівлі університетів чи коледжів зруйновані обстрілами, пограбовані окупантами, як, наприклад, у Херсоні. Проте найголовніше – вдалося евакуювати викладачів.
За словами першого заступника міністра, релоковані освітні заклади мають певні проблеми побутового характеру, налагодження навчального процесу, та все ж продовжують навчати студентів.
Щодо спеціальностей, які в умовах війни стали більш актуальними, то наразі важливими стають професії, пов’язані з кібербезпекою країни.
– Кіберзахист наразі є основою для функціонування будь-якої інституції, як державної, так і приватної, – заявив Андрій Вітренко.
Після перемоги у війні важливим буде питання безбар’єрності, тобто потрібні будуть спеціалісти з фізіотерапії, протезисти. Також потрібні будуть фахівці для проєктування безбар’єрних просторів, безбар’єрного доступу.
Не менш важливими після перемоги будуть інженерні, транспортні спеціальності.
Щодо іноземних студентів, яких в українських вишах навчалося понад 80 тис., то зараз їх залишилося в Україні значно менше, але решта здобуває освіту онлайн.
Андрій Вітренко також повідомив, що цього тижня Росію та Білорусь виключили з Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій, що стосуються вищої освіти. Це означає, що дипломи про вищу освіту РФ і Білорусі не будуть визнавати у світі.
Перший заступник міністра освіти наголосив, що Україна готова прийняти у себе іноземних студентів, які раніше навчалися у РФ.