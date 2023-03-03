Березень, 03 в 14:42

Україна попри війну не зупиняла освітній процес на усіх рівнях: школярі та студенти мають можливість навчатися як очно, так і онлайн. Фахові передвищі й вищі навчальні заклади вдалося релокувати та зберегти.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Укрінформ повідомив перший заступник міністра освіти України Андрій Вітренко.

За його словами, Україна стала першою країною, яка під час війни не зупинила навчання як школярів, так і студентів. Навчання проводилося та проводиться там, де це можливо – в режимі офлайн чи онлайн.

Зараз дивляться

Андрій Вітренко наголосив, що за рік війни Україна не втратила жодної команди жодного навчального закладу.

Звичайно, є багато прикладів, коли будівлі університетів чи коледжів зруйновані обстрілами, пограбовані окупантами, як, наприклад, у Херсоні. Проте найголовніше – вдалося евакуювати викладачів.

За словами першого заступника міністра, релоковані освітні заклади мають певні проблеми побутового характеру, налагодження навчального процесу, та все ж продовжують навчати студентів.

Щодо спеціальностей, які в умовах війни стали більш актуальними, то наразі важливими стають професії, пов’язані з кібербезпекою країни.

– Кіберзахист наразі є основою для функціонування будь-якої інституції, як державної, так і приватної, – заявив Андрій Вітренко.

Після перемоги у війні важливим буде питання безбар’єрності, тобто потрібні будуть спеціалісти з фізіотерапії, протезисти. Також потрібні будуть фахівці для проєктування безбар’єрних просторів, безбар’єрного доступу.

Не менш важливими після перемоги будуть інженерні, транспортні спеціальності.

Щодо іноземних студентів, яких в українських вишах навчалося понад 80 тис., то зараз їх залишилося в Україні значно менше, але решта здобуває освіту онлайн.

Андрій Вітренко також повідомив, що цього тижня Росію та Білорусь виключили з Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій, що стосуються вищої освіти. Це означає, що дипломи про вищу освіту РФ і Білорусі не будуть визнавати у світі.

Перший заступник міністра освіти наголосив, що Україна готова прийняти у себе іноземних студентів, які раніше навчалися у РФ.