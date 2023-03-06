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Факти / Україна / Політика

Подоляк назвав главу МЗС Угорщини Сіярто “адвокатом диявола”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Петер Сійярто
Фото: МЗС

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявами про припинення вогню фактично закликає Україну до капітуляції та виступає адвокатом російського  геноциду українців.

Так радник голови Офісу президента Михайла Подоляка відповів на чергові проросійські заклики Угорщини.

– Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами Сіярто) каже, що “мета – припинити вбивати людей, а, отже, припинити вогонь” – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид, – написав він у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав негайно припинити вогонь в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін та президент США Джо Байден мають зустрітися та обговорити ситуацію в Україні, чим “зробили б послугу людству”.

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