Березень, 06 в 11:53

У Верховній Раді народні депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменувати свято 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок, та лишити його вихідним днем.

Про це у Facebook написала народна депутатка від Слуг народу Марина Бардіна.

Вона нагадала, що у застосунку Дія більшість українців, які брали участь в опитуванні, проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем.

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Настрої у суспільстві таким були у раніше, то нардепи вирішили перейменувати свято за ООНівською практикою.