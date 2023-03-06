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Раді пропонують перейменувати свято 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Раді пропонують перейменувати свято 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок
Фото: Pixabay

У Верховній Раді народні депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменувати свято 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок, та лишити його вихідним днем.

Про це у Facebook написала народна депутатка від Слуг народу Марина Бардіна.

Вона нагадала, що у застосунку Дія більшість українців, які брали участь в опитуванні, проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем.

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Настрої у суспільстві таким були у раніше, то нардепи вирішили перейменувати свято за ООНівською практикою.

– Хочу, щоб тати в цей день вітали доньок словами: Ти здатна підкорювати світ, замість – будь ніжною і красивою. Хочу, щоб ми продовжували виходити на марші рівності. Хочу, щоб суспільний запит на рівність у політиці лишався таким же високим, яким є сьогодні! – наголосила Марина Бардіна.

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