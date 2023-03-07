Цей акт безсилля залишимо без відповіді: МЗС про грубий випад Лукашенка щодо Зеленського

Березень, 07 в 17:09

В МЗС України категорично відкинули інсинуації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі Мачулищі.

– Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії, – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, загрозу потрібно шукати не в Україні, а в РФ, яка намагається ще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету.

– Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді, – додав дипломат.

Зараз дивляться

Олександр Лукашенко сьогодні заявив, не добираючи слів, що “диверсійну спецоперацію” з підриву російського літака А-50 нібито санкціонував сам президент України Володимир Зеленський. Хоча відповідальність за диверсію взяла за себе опозиційна білоруська організація BYPOL.