2 березня 2023 року Верховна Рада України отримала законопроєкт №9071 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гідного рівня оплати праці осіб, які виконують обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Що передбачає законопроєкт №9071, коли він набере чинності, а також текст проєкту – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №9071 простими словами

На початку березня 2023 року у Верховній Раді пройшов реєстрацію законопроєкт №9071, що передбачає виплату додаткової винагороди у розмірі 30 тис. грн щомісячно.

Зараз дивляться

Виплати передбачені для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та поліціянтів, незалежно від завдань або районів проходження служби. Така норма діятиме на період воєнного стану.

А для тих військовослужбовців, хто бере безпосередню участь у бойових діях, зокрема на тимчасово окупованій території України, на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди пропонують збільшити до 100 тис. грн на місяць (пропорційно до часу участі в заходах).

– Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, – йдеться в тексті законопроєкту.

До речі, такі ж зміни пропонується віднести до категорій осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також до поліціянтів.

Щоб покрити додаткові витрати для забезпечення гідної заробітної платні військовим, парламентарі пропонують встановити “стелю” зарплат та грошового забезпечення працівників, службових та посадових осіб бюджетних установ.

Депутати пропонують, аби їх виплати не перевищували 10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року. Нагадуємо, протягом 2023 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 6 700 грн на місяць. Тобто “стеля” має досягати 67 тис. грн.

Такі обмеження пропонується також застосувати при нарахуванні заробітної плати нардепам, членам Кабміну, співробітникам НБУ та прокурорам.

Коли законопроєкт №9071 набуде законної чинності?

Наразі проєкт закону перебуває на розгляді профільного комітету та в майбутньому має пройти два читання у залі парламенту. Також законопроєкт має підписати президент України Володимир Зеленський.

Лише після усіх етапів розгляду проєкт закону набуває законної чинності. Проте у самому тексті законопроєкту зазначається: