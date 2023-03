У четвер, 9 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як поінформували в пресслужбі президента, під час розмови лідери засудили сьогоднішню масовану ракетну атаку РФ на Україну, під час якої агресор випустив понад 80 ракет.

Ще однією темою переговорів було посилення санкційного тиску на РФ за її агресію. Від початку повномасштабної війни Євросоюз запровадив десять пакетів санкцій проти Росії. А 7 березня під обмеження ЄС вперше потрапили командири російської армії, причетні до сексуальних злочинів в Україні.

Крім того, лідери обговорили прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Київ закликає розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже в 2023 році, але для цього потрібно виконати сім блоків рекомендацій, які стосуються реформ у різних сферах.

Очільниця Єврокомісії також прокоментувала переговори у своєму Twitter-акаунті.

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night.

Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.

It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their ????????path.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023