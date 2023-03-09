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Факти / Україна / Політика

Санкції та переговори про вступ до ЄС: Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У четвер, 9 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як поінформували в пресслужбі президента, під час розмови лідери засудили сьогоднішню масовану ракетну атаку РФ на Україну, під час якої агресор випустив понад 80 ракет.

Ще однією темою переговорів було посилення санкційного тиску на РФ за її агресію. Від початку повномасштабної війни Євросоюз запровадив десять пакетів санкцій проти Росії. А 7 березня під обмеження ЄС вперше потрапили командири російської армії, причетні до сексуальних злочинів в Україні.

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Крім того, лідери обговорили прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Київ закликає розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже в 2023 році, але для цього потрібно виконати сім блоків рекомендацій, які стосуються реформ у різних сферах.

– Привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора. Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року, – наголосив Зеленський.

Очільниця Єврокомісії також прокоментувала переговори у своєму Twitter-акаунті.

– Навмисні напади Росії на громадянське населення та енергосистему є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати прогрес у просуванні реформ в Україні на її шляху до ЄС, – написала вона.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС 28 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни.

23 червня 2022 року всі члени ЄС підтримали надання Україні статусу країни-кандидата на вступ. Восени цього року очікується звіт Єврокомісії щодо прогресу нашої країни у виконанні семи рекомендацій.

На думку депутата Європарламенту, колишнього прем’єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, Україна може стати повноправним членом ЄС у 2029 році.

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Вступ України в ЄС: голова Європарламенту виступила за початок переговорів у 2023 році

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського

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