Березень, 09 в 19:33

Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Олександр Суботін підписав так звану угоду про співпрацю з “владою” тимчасово окупованого Криму. У зв’язку з цим Київ ініціює проти нього санкції.

Про це поінформував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що “угода про співпрацю” між Вітебською областю Білорусі та захопленим РФ півостровом є нікчемною, оскільки порушує українське законодавство.

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– МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Олександра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України, – зазначив Ніколенко.

Крім того, посольство України в Мінську направить ноту протесту до МЗС Білорусі.

Що відомо про “угоду” з Кримом

У Вітебському облвиконкомі заявили, що документ про “торговельно-економічне співробітництво” з окупантами Криму Суботін підписав під час робочого візиту до Москви.

– Сторони домовилися про створення робочих органів по лінії виконавчої влади, також було погоджено підготовку Плану реалізації угоди на 2023-2025 роки, – стверджують в облвиконкомі.

Як зазначають білоруські ЗМІ, офіційний Мінськ не визнавав тимчасово окупований Крим російським. Але протягом останніх років на захоплений РФ півострів навідувалися білоруські делегації. А білоруський диктатор Олександр Лукашенко робив обурливі заяви щодо Криму, називаючи його “де-факто і де-юре російським”.

Джерело: Facebook-сторінка Олега Ніколенка, Зеркало, Белсат