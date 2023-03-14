Березень, 14 в 19:23

Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох очільників Луганської, Одеської і Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Погоджено звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади очільника Луганської обласної державної адміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади очільника Одеської обласної державної адміністрації;

Гамалія Сергія В’ячеславовича з посади очільника Хмельницької обласної державної адміністрації.

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Нещодавно з’явилася непідтверджена інформація, що відставка Сергія Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану.

За даними анонімних джерел, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, запланованих на 19 березня.