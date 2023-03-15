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Декларації за 2021 рік подали лише 29 народних депутатів та два міністри – НАЗК

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Декларації за 2021 рік подали лише 29 народних депутатів та два міністри – НАЗК
Фото: Depositphotos

Декларації за 2021 рік поки подали лише 29 народних депутатів і два міністри — освіти та оборони. Через повномасштабне вторгнення подання декларацій зробили необов’язковим, але посадовці все одно можуть звітувати.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, посилаючись на дані станом на 13 березня 2023 року.

У НАЗК пояснили, що рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подання, а серед високопоставлених чиновників та народних депутатів кількість людей, які прозвітували, мінімальна.

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За даними НАЗК, станом на 13 березня, декларації за 2021 рік подали 336 617 людей. Серед них:

  • 29 193 посадовці категорій А та Б (держслужбовці, які обіймають керівні посади);
  • 29 народних депутатів;
  • два чинних міністри (міністр освіти та науки, міністр оборони);
  • два заступники керівника Офісу президента;
  • 1 715 суддів;
  • 7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів;
  • п’ять очільників ОДА та ОВА.

НАЗК запустило на своєму сайті лічильник подання декларацій за 2021 рік. Агентство показуватиме статистику поданих публічними службовцями декларацій, яка оновлюватиметься щопонеділка.

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