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Факти / Україна / Політика

Україна не вестиме переговорів із міжнародним злочинцем: ОП про ордер МКС на арешт Путіна

Валентина Летяк, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає визнання його юридично міжнародним злочинцем, що унеможливлює переговори з нинішньою “російською елітою”.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, для самої РФ це також означає неможливість повернення РФ у світову політику “в довоєнному статусі”.

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Також, як зауважив Подоляк, поки “обличчя Путіна” представляє Росію”, про скасування санкцій не може бути й мови.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

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