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Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає визнання його юридично міжнародним злочинцем, що унеможливлює переговори з нинішньою “російською елітою”.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, для самої РФ це також означає неможливість повернення РФ у світову політику “в довоєнному статусі”.

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Також, як зауважив Подоляк, поки “обличчя Путіна” представляє Росію”, про скасування санкцій не може бути й мови.

Юридична фіксація “чинного президента РФ” як безумовного міжнародного злочинця, прямо означає:

1. Жодних переговорів із нинішньою ru-елітою.

2. Ніякого повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі.

3. Ніякого скасування санкцій, поки “обличчя Путіна” представляє Росію… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2023

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.