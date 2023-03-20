Україна не вестиме переговорів із міжнародним злочинцем: ОП про ордер МКС на арешт Путіна
Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає визнання його юридично міжнародним злочинцем, що унеможливлює переговори з нинішньою “російською елітою”.
Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
За його словами, для самої РФ це також означає неможливість повернення РФ у світову політику “в довоєнному статусі”.
Також, як зауважив Подоляк, поки “обличчя Путіна” представляє Росію”, про скасування санкцій не може бути й мови.
Юридична фіксація “чинного президента РФ” як безумовного міжнародного злочинця, прямо означає:
1. Жодних переговорів із нинішньою ru-елітою.
2. Ніякого повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі.
3. Ніякого скасування санкцій, поки “обличчя Путіна” представляє Росію…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2023
17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.
Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.