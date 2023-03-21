Березень, 21 в 12:27

Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра з більш розширеними функціями.

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція Європейська Солідарність).

Тепер нова посада Федорова звучить так: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

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Раніше Михайло Федоров працював у Кабінеті міністрів віцепрем’єром – міністром цифрової трансформації України. 20 березня Верховна Рада підтримала його відставку з цієї посади, щоб перепризначити на нову з більш широкими функціями.

Як пояснював прем’єр Денис Шмигаль, Федоров опікуватиметься “ще низкою напрямів, окрім диджиталізації”.

Що відомо про Михайла Федорова

Михайло Федоров народився у 1991 році в місті Василівка (Запорізька область). Освіту здобув у Запорізькому національному університеті (факультет соціології та управління).

З 2015-го до 2019 року Федоров був генеральним директором компанії SMMSTUDIO. Крім того, в 2018 році він працював на посаді операційного директора в проєкті Суперлюди.

З травня 2019 року став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського з digital-напряму. Того ж року Федоров був обраний народним депутатом ВР IX скликання.

А 29 серпня 2019 року його призначили на посаду віцепрем’єра України – міністра цифрової трансформації.