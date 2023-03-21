Переважно на оборону: Рада збільшила видатки держбюджету на 537,2 млрд грн

Березень, 21 в 14:18

Верховна Рада на пленарному засіданні 21 березня ухвалила за основу та в цілому зміни до державного бюджету на 2023 рік (законопроєкт №9105), збільшивши видатки на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони. Його підтримали 325 нардепів.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету, народна депутатка Роксолана Підласа.

– Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА), – уточнила вона.

За її словами, ще 19 млрд грн спрямовується на поповнення резервного фонду держбюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

Зараз дивляться

Підласа наголосила, що бюджетний комітет додав до законопроєкту норму, яка дозволяє кошти цього фонду спрямовувати на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (щонайменше 3 млрд грн) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

Документ ще має підписати президент.

Раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що додаткові 537,2 млрд грн видатків покриватимуться за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень у розмірі 419,3 млрд грн.

За його словами, ще 60,7 млрд грн – за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку держбанків, 50,3 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування держборгу та 6,9 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення держгарантій.