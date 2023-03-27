ООН побачило дискримінацію під час обшуків в УПЦ МП. У МЗС відповіли

Березень, 27 в 12:23

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) занепокоєне тим, що в різних містах України спецпризначенці СБУ провели обшуки у різних будівлях Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться у звіті ООН.

УВКПЛ наголосили, що проведені СБУ заходи безпеки в монастирях, офісах, навчальних закладах та інших спорудах УПЦ можуть містити дискримінаційний характер і бути спрямовані проти УПЦ МП.

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав управління ООН утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах.

Він наголосив, що Україна – це демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання.