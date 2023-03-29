В Україні можуть дозволити демобілізацію після 1,5 року військової служби – законопроєкт

Березень, 28 в 23:09

На сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроєкту, який пропонує запровадити право на демобілізацію після 18 місяців служби.

Відповідний законопроєкт №9142 оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, ініціатори пропонують внести зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу, встановити для призваних на службу українців, зокрема, під час мобілізації з моменту введення воєнного стану, термін служби не більше від 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

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Водночас законопроєкт пропонує внести зміни до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачивши відстрочку від призову на п’ять років тим, хто був демобілізований і відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

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Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 24 березня. Ініціатор законопроєкту, Олексій Гончаренко, заявив, що до нього зверталися багато військових і казали, що невизначеність із термінами служби призводить до погіршення морально-психологічного стану.