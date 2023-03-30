Березень, 30 в 13:56

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Австрії та подякував за гуманітарну допомогу Україні.

Відповідне відеозвернення опубліковано на Facebook-сторінці Володимира Зеленського.

Президент подякував лікарням трьох австрійських міст за те, що лікували українців, які отримали опіки і травми через падіння гвинтокрила у Броварах.

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Зеленський наголосив, що сьогодні вже 400-й день війни. І він просить пам’ятати: коли ми звертаємося за підтримкою для України, ми звертаємося заради порятунку життів українців. Адже щодня наші воїни гинуть, люди підриваються на російських мінах.

За його словами, наразі 174 тис. кв. км території України забруднені мінами, снарядами – за площею це, як дві Австрії.

– Україна ніколи не хотіла й не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля. Ми не хочемо втручатись у життя інших народів. Українці ніколи не прагнули того, щоб через наших солдатів хтось десь на землі страждав і тим більше гинув. Ми прагнемо безпеки і спокою, свободи і щастя для своїх дітей у своєму українському домі. Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори й конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали, – рішуче заявив Зеленський.

Президент нагадав, що гуманітарне розмінування територій є одним із елементів української формули миру.

А ще він закликав представників і представниць австрійського парламенту відвідати Україну та на власні очі побачити деокуповані території чи прифронтові райони.

Глава держави наголосив, що чекатиме того моменту, коли зможе подякувати Австрії за допомогу у відновленні миру в Україні.