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В Україні може з’явитись публічний реєстр ухилянтів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В Україні може з’явитись публічний реєстр ухилянтів
Фото: Офіс президента

Представник президента в парламенті Федір Веніславський працює над законопроєктом про публічний реєстр ухилянтів.

Про це він розповів у коментарі виданню Фокус.

Він зазначив, що ідея законопроєкту така: якщо військовозобовʼязаний був належним чином поінформований про необхідність зʼявитись до територіального центру комплектування, але не прийшов — наприклад, двічі поспіль, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані — імʼя, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку.

Зараз дивляться

Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов’язання, то інформація з реєстру буде вилучена.

– Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не з’явилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов’язок захищати Батьківщину, – сказав Веніславський.

За словами нардепа, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного громадського тиску на ухилення від прибуття до ТЦК.

У Верховній Раді документ ще не зареєстрований, законопроєкт буде готовий за 1-2 місяці.

Раніше Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді думають над можливістю вручати повістки за допомогою месенджерів.

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Джерело: Фокус
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