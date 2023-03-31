Березень, 31 в 13:58

Президент України Володимир Зеленський вручив Бучі, що в Київській області, відзнаку міста-героя.

Її з рук президента отримав міський голова Анатолій Федорук.

Разом із Зеленським до Бучі приїхав прем’єр Словенії Роберт Голоб, очільник уряду Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр Словаччини Едуард Геґер та президент Молдови Мая Санду.

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На території церкви Св. Апостола Андрія Первозванного та всіх святих вшанували пам’ять загиблих під час окупації та тих, кого поховали у братській могилі.

За словами Зеленського, вже після звільнення Бучі від російської окупації весь світ зміг побачити, що таке Росія і яке зло вона хотіла принести на всю українську землю.

– Український народе, ти зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу. Ти зупинив силу, яка зневажає і хоче зупинити все те, що дає значення людині. Чому Росія вбиває? Для чого Росія знущається, катує, тероризує? Вона прагне знищити гідність людей, – наголосив очільник держави.

Він зауважив, що світ, коли побачив жахіття в Бучі, змінився, прокинувся.

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

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