Квітень, 10 в 11:17

Громадяни Росії, які заїхали до Криму в період окупації з 2014 року, після повернення півострова до України, мають з нього виїхати, адже перебувають там незаконно.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим.

За її словами, за час незаконної окупації Криму туди незаконно заїхало від 500 до 800 тисяч російських громадян.

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Попри те, що на півострові багато росіян, які активно раділи окупації, там залишається велика частина наших громадян, які завжди мали активну проукраїнську позицію.

Є ще значна частина людей, яким байдуже, який прапор буде майоріти на півострові. Після повномасштабного вторгнення Росії настрої почали змінюватися.

У Криму майже не бачили української символіки протягом восьми років окупації. А зараз і проукраїнські написи, і прапори почали з’являтися фактично з перших днів повномасштабної війни, наголосила Таміла Ташева.

– І тому, коли ми будемо на межі з Кримом, вже зайдемо, скажімо, в Красноперекопськ, ми можемо запропонувати Росії: окей, поговорімо, як ви з Криму будете виходити. Ви однаково звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут, – зауважила Ташева.

Постійна представниця президента в АРК заявила, що будь-які війни завершуються переговорами. Якщо росіяни не погодяться, будемо продовжувати звільняти воєнним шляхом.

– Росіяни, що незаконно переїхали в окупований Крим, звісно ж за РФ. Але Україна не враховуватиме думку “колонізаторів” під час реінтеграції півострова. До того ж, вони будуть зобов’язані виїхати згідно з законодавством України, адже перебувають на нашій території абсолютно незаконно. Велика кількість наших громадян чекають на звільнення Криму, – заявила Ташева.

За її словами, велика кількість із тих, хто у 2014-му голосував на “референдумі”, змінили свою позицію, бо міжнародні санкції не дали розвиватися Криму.