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Зеленський призначив Кравченка очільником Київської ОДА – указ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський призначив Кравченка очільником Київської ОДА – указ
Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка очільником Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі глави держави №204/2023, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента України.

– Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації, – йдеться у документі.

Указ було оприлюднено на сайті Офісу президента 10 квітня 2023 року.

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Водночас було оприлюднено указ про зміну Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, президент постановив на підставі пропозиції РНБО ввести до персонального складу Ставки міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

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Джерело: Офіс президента
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