США впевнені, що Україна може перемогти на полі бою: Кулеба після розмови з Блінкеном

Сполучені Штати впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою, та ще раз підтвердили свою непохитну підтримку.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Він зазначив, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023