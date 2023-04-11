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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США впевнені, що Україна може перемогти на полі бою: Кулеба після розмови з Блінкеном

Кулеба та Блінкен
Фото: МЗС

Сполучені Штати впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою, та ще раз підтвердили свою непохитну підтримку.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

— Під час нашої сьогоднішньої розмови держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку США і рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою, – написав Кулеба.

Він зазначив, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру.

Раніше Блінкен заявив, що заклики до перемир’я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту, що зіграє на руку виключно Росії.

За його словами, таке “перемир’я” дозволить Росії закріпити досягнуті успіхи й просто використати час для відпочинку та переозброєння, а потім повторити напад на Україну.

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Війна в Україні, Держдеп США, Дмитро Кулеба, Ентоні Блінкен, МЗС України, США
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