США впевнені, що Україна може перемогти на полі бою: Кулеба після розмови з Блінкеном

Сполучені Штати впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою, та ще раз підтвердили свою непохитну підтримку.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

— Під час нашої сьогоднішньої розмови держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку США і рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою, – написав Кулеба.

Він зазначив, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Раніше Блінкен заявив, що заклики до перемир’я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту, що зіграє на руку виключно Росії.

За його словами, таке “перемир’я” дозволить Росії закріпити досягнуті успіхи й просто використати час для відпочинку та переозброєння, а потім повторити напад на Україну.

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