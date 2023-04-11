США впевнені, що Україна може перемогти на полі бою: Кулеба після розмови з Блінкеном
Сполучені Штати впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою, та ще раз підтвердили свою непохитну підтримку.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
— Під час нашої сьогоднішньої розмови держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку США і рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою, – написав Кулеба.
Він зазначив, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру.
During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Раніше Блінкен заявив, що заклики до перемир’я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту, що зіграє на руку виключно Росії.
За його словами, таке “перемир’я” дозволить Росії закріпити досягнуті успіхи й просто використати час для відпочинку та переозброєння, а потім повторити напад на Україну.
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай