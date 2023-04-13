Резніков обговорив підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі із заступником генсека

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане підготовку України до саміту у Вільнюсі.

Про це очільник Міноборони повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті.

– Ми проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом відбудеться буквально незабаром на полях Рамштайну, – сказав Резніков.

За словами міністра, його зустріч з Мірчою Джоане мала робочий характер, було обговорено “різні деталі” та здійснено “необхідний обмін думками”.

Резніков додав, що Україна готується до саміту НАТО у Вільнюсі і сподівається отримати “максимально позитиву та плюсів” від нього.

Зазначимо, що сьогодні у Бухаресті проходить другий (офіційний) день Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.