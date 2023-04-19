Готовність військових підрозділів: Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Полтавщині

У Полтавській області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації у регіоні під час робочої поїздки.

Про це йдеться на офіційному сайті Офісі президента України. Учасники заслухали інформацію від начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна про соціально-економічне становище в області.

За даними Офісу президента, водночас під час зустрічі розглянули питання, які стосуються обстановки на Полтавщині в операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми» та готовності військових підрозділів до виконання завдань.

В Офісі президента зазначили, що під час наради учасники заслухали інформацію про оперативну та криміногенну ситуацію у Полтавській області.

Джерело : Офіс президента

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