Наша головна мета – зруйнувати монополію чиновників – народний депутат Олена Шуляк

На думку народної депутатки Олени Шуляк, влада у великих містах часто не допускає нових інвесторів на будівельний ринок. Тому потрібна реформа містобудування, яка зруйнує звичну монополію чиновників.

Головна мета містобудівної реформи – зруйнувати монополію чиновників на контроль та видання документів на початок будівництва й введення в експлуатацію.

Про це в інтерв’ю виданню Цензор повідомила голова політичної партії Слуга Народу, народна депутатка Олена Шуляк.

– Щоби зруйнувати монополію, ми даємо можливість працювати й органам місцевого самоврядування, й уповноваженим особам з містобудівного контролю, тобто залишаємо і державний, і приватний контроль. Якщо органи місцевого самоврядування працюють без корупції, захищають кожного інвестора, зустрічають його, як потрібно зустрічати інвестиції, розуміючи, що це гроші, які приходять в громаду, то, звичайно, жоден девелопер і жоден замовник будівництва не буде витрачати кошти і йти працювати з приватною структурою. Він піде до органів місцевого самоврядування, – каже Олена Шуляк.

Представниця парламенту підкреслила, що зараз місцева влада часто робить так, що на ринок не допускаються нові інвестори. Зазвичай це відбувається в результаті картельної змови разом із забудовниками.

– Проте якщо місцева влада не пускає на ринок, то завдяки реформі, з’являється вибір. Можна обрати приватну уповноважену особу з містобудівного контролю. У законопроєкті (проєкт № 5655) це все чітко прописано. Так вже на ринку працюють приватні нотаріуси, приватні виконавці, приватна експертиза, приватні БТІ. Коли чітко прописано, що ти повинен зробити та відповідальність, то порушувати законодавство досить важко, – пояснила співавторка проєкту № 5655, депутатка Олена Шуляк.

Раніше повідомлялось, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков впевнений: цифровізація сфери будівництва і землекористування, що пропонується проєктом закону № 5655, це один із головних елементів антикорупційної стратегії.

Фото: Слуга Народу

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