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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади

Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади віцеадміралом Бобом Очтолоні.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Сторони обговорили питання подальшого співробітництва, серед яких: відновлення співпраці з представниками тренувальних місій ЗС Канади, продовження консультативно-дорадчої допомоги Збройним силам України, у тому числі Командуванню Об’єднаних сил ЗСУ, для набуття й посилення необхідних спроможностей.

– Сподіваюся, що ми й надалі продовжуватимемо обмін досвідом, нарощуючи та впроваджуючи нові елементи підготовки особового складу нашого Командування за участю канадських інструкторів. Упевнений, що певним чином, це допоможе нашим військовослужбовцям перемогти противника на полі бою, – наголосив Наєв.

Своєю чергою, віцеадмірал Боб Очтолоні запевнив, що Канада надаватиме безперервну підтримку Україні не тільки у військовому плані, а й у політичному, активно відстоюючи її інтереси на міжнародному рівні.

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Війна в Україні, ЗСУ, Канада, Сергій Наєв, Україна-Канада
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