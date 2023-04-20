Стало відомо, хто став новим послом ЄС в Україні
Заступниця гендиректора Єврокомісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила своє призначення на посаду нового посла Євросоюзу в Україні.
У Twitter вона написала, що для неї “велика честь” представляти ЄС в Україні.
В Єврокомісії Матернова займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.
Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine ???????? as the next ???????? Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni @alex_owski https://t.co/vMz2J4rlh5
— Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) April 19, 2023
Нинішній посол Євросоюзу у Києві, естонський дипломат Матті Маасікас обіймає цю посаду з 2019 року.
Відповідно до стандартної практики ЄС, ротація дипломатів відбувається кожні чотири роки.
Матернова на нову посаду може заступити у вересні 2023 року.
Фото: European Union in Ukraine