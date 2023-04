Стало відомо, хто став новим послом ЄС в Україні

Заступниця гендиректора Єврокомісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила своє призначення на посаду нового посла Євросоюзу в Україні.

У Twitter вона написала, що для неї “велика честь” представляти ЄС в Україні.

В Єврокомісії Матернова займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine ???????? as the next ???????? Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5

