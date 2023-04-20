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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Стало відомо, хто став новим послом ЄС в Україні

Україна-ЄС

Заступниця гендиректора Єврокомісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила своє призначення на посаду нового посла Євросоюзу в Україні.

У Twitter вона написала, що для неї “велика честь” представляти ЄС в Україні.

В Єврокомісії Матернова займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

Нинішній посол Євросоюзу у Києві, естонський дипломат Матті Маасікас обіймає цю посаду з 2019 року.

Відповідно до стандартної практики ЄС, ротація дипломатів відбувається кожні чотири роки.

Матернова на нову посаду може заступити у вересні 2023 року.

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Фото: European Union in Ukraine

Єврокомісія, ЄС, посольства, Україна-ЄС
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