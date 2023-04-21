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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Експерт розповів, чому США поки не дають Україні далекобійні ракети ATACMS

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чому США поки що не дають Україні далекобійних ракет ATACMS.

Мусієнко впевнений, що Україна вже має ракети GLSDB (створені компанією Boeing спільно з компанією SAAB), дальність ураження яких 150 км.

Щодо американських ракет ATACMS, то військовий експерт нагадав словам генерала Марка Міллі, який сказав, що США мало мають таких ракет.

– Я думаю, що Міллі тут сказав правду… Він сказав, що зараз треба наростити їхнє виробництво, і вони цим займаються. Тоді можна буде їх передавати в певній кількості.

Але це не означає, що Україні не можуть передати британські ракети SCALP (або Storm Shadow) чи інші ракети, – наголосив Мусієнко.

Він нагадав слова міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що Україні не важливі назви ракет чи тип зброї – важливо, щоб вони виконували завдання.

Олександр Мусієнко зауважив, що недарма до України приїжджають фахівці, які вивчають можливість застосування сучасних європейських та американських ракет з літаків Су-24. Експерти намагаються зрозуміти, наскільки наша авіація адаптована до такої зброї.

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Захід бачить і розуміє, що Україні потрібна перевага в повітрі.

Зараз і Росія займається посиленням ППО.

– У Криму скоро села не буде, де не стоятимуть ЗРК Панцир чи ТОР. Вони зміцнюють протиповітряну оборону в очікуванні того, що Україна все ж отримає (далекобійну) зброю, – наголосив військовий експерт.

Також Олександр Мусієнко наполягає, що Україні крім літаків та далекобійних ракет ще потрібно дуже багато артилерійських боєприпасів та техніки.

Наприклад, високоточними артилерійськими снарядами калібром 155 мм M982 Excalibur можна вражати кожну одиницю озброєння ворога. Це і засоби ППО, і радари, і артилерію тощо, розповів Мусієнко.

За його словами, Україна також повинна мати можливість завдавати точного вогневого валу по ворогу.

– Нам треба завершити те, що називається бронетанковий кулак. Тобто накопичити багато бронетехніки та мінометів. Дуже важливими є польські міномети Rak – вони здатні виконувати дуже багато завдань, – заявив військовий експерт.

балістична ракета, Війна в Україні, Олександр Мусієнко
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