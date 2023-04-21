Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня у зверненні до парламенту та народу Мексики закликав долучитися до української формули миру.

Він нагадав, що понад п’ять місяців представив на саміті G20 в Індонезії формулу миру, яка звернена до всіх, хто може стати “співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру “.

– Зараз, коли Росія відчуває своє ослаблення й наближення своєї поразки на полі бою, вона знову намагається обманути світ своїм лицемірством і отримати час, щоб перегрупуватися, знайти нову зброю, продовжити агресію. Цього не можна допустити…Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. І я запрошую вас обрати, який пункт формули миру дає змогу Мексиці проявити лідерство! – заявив глава держави.

За його словами, Україна вже пропонувала спільноті Латинської Америки зібрати спеціальний саміт та виступити на захист глобально важливих принципів територіальної цілісності, миру й поваги між народами.

– Я вірю, що з допомогою Мексики це може відбутися значно швидше! – підсумував Зеленський.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Мексика, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З’явилося відео моменту падіння російської бомби в Бєлгороді
З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський
Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Володимир Зеленський
Підтримка буде скільки потрібно: Остін Резнікову перед засіданням у Рамштайні
З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський
Багнюка не настільки заважає контрнаступу ЗСУ, як повідомляють у РФ – розвідка Британії
Ноги в багнюці
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь