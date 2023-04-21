З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня у зверненні до парламенту та народу Мексики закликав долучитися до української формули миру.

Він нагадав, що понад п’ять місяців представив на саміті G20 в Індонезії формулу миру, яка звернена до всіх, хто може стати “співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру “.

– Зараз, коли Росія відчуває своє ослаблення й наближення своєї поразки на полі бою, вона знову намагається обманути світ своїм лицемірством і отримати час, щоб перегрупуватися, знайти нову зброю, продовжити агресію. Цього не можна допустити…Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. І я запрошую вас обрати, який пункт формули миру дає змогу Мексиці проявити лідерство! – заявив глава держави.

За його словами, Україна вже пропонувала спільноті Латинської Америки зібрати спеціальний саміт та виступити на захист глобально важливих принципів територіальної цілісності, миру й поваги між народами.

– Я вірю, що з допомогою Мексики це може відбутися значно швидше! – підсумував Зеленський.

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