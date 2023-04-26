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Політика
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Реформа містобудівної галузі знизить рівень організованої злочинності в Україні – The Economist

Реформа містобудівної галузі знизить рівень організованої злочинності в Україні – The Economist
Фото: Pexels

Існує можливість суттєво зменшити організовану злочинність в Україні, а основні зусилля водночас повинні докладатися всередині країни. Зокрема, йдеться про запровадження містобудівної реформи в Україні.

Про це йдеться в статті видання The Economist.

– Законопроєкт від грудня 2022 року (проєкт № 5655) спрямований на реформу міського планування: у відповідних урядових документах йдеться про те, що будівельна галузь схильна до “зловживання владою”, “спільної корупції” та “ухилення від покарання”.

За даними видання Reuters, у січні Зеленський звільнив чотирьох заступників міністрів та п’ять очільників регіонів за хабарництво.

– Всі внутрішні проблеми, які заважають державі, усуваються, – пишуть автори матеріалу з посиланням на слова глави держави.

Тобто акцентується увага на потребі у запровадженні законопроєкту № 5655, який спрямований на створення прозорих та зрозумілих правил гри у сфері містобудування України.

У статті також зазначається, що боротьбі з корупцією та злочинністю в Україні може сприяти тиск ззовні: кошти на відновлення країни після війни, найімовірніше, надійдуть від іноземців та з певними умовами.

– До остаточного членства України в Європейському Союзі ще багато років, але наближення до норм ЄС є важелем для боротьби з організованою злочинністю, – стверджують автори статті видання The Economist.

Раніше повідомлялося, що, за даними експертів USAID TAPAS, збільшення прозорості та суттєве зниження корупційних ризиків – головні переваги цифровізації, передбаченої реформою містобудівної сфери (проєктом № 5655).

Джерело: The Economist
Будівництво, Законопроект, Реформа
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