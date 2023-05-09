Будинки, квартири та акції підприємств: ВАКС конфіскував майно колаборанта Сальдо
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 9 травня частково задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти херсонського колаборанта Володимира Сальдо та конфіскував його активи.
Цим рішенням у дохід держави стягнуто активи, що перебувають у прямому володінні гауляйтера Херсонської області, а також ті, якими він володіє опосередковано через колишню дружину Любов Сальдо.
ВАКС погодився з Мін’юстом щодо конфіскації таких активів:
- п’ять земельних ділянок у Херсоні;
- чотири нежитлові приміщення в Херсоні та Криму;
- два будинки в Херсоні;
- три квартири в Криму, Одесі та Херсоні;
- автівку Volvo 2020 року випуску;
- 99,86% акцій ПрАТ Каштан, зареєстрованого в Коростишівському районі на Житомирщині (спеціалізується на видобутку декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю);
- 30% акцій ПрАТ Дельта-Сервіс (транспортна компанія, зареєстрована у Херсоні).
Колишній мер Херсона Володимир Сальдо пішов на співпрацю з російськими окупантами і став гауляйтером Херсонської області.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 ККУ).
За даними видання The Guardian, колаборант з Херсонської області Володимир Сальдо значиться власником компанії у Великій Британії , яку зареєстрували в листопаді 2022 року.
Британський уряд ще у червні 2022-го заморозив активи колаборанта та заборонив йому в’їзд до країни.
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