Лендліз для України. Політолог пояснив, чому його досі немає та коли чекати

28 квітня 2022 року Палата представників Конгресу США проголосувала за надання лендлізу Україні. 9 травня президент Джо Байден підписав закон. А чинності він набув 1 жовтня.

Документ мав на меті прискорити передання нашим збройним силам важливого військового обладнання шляхом скорочення бюрократичної тяганини.

Лендліз – це не про конкретні танки, системи Patriot чи Himars – це обіцянка Конгресу США і президента підтримувати Україну до перемоги у війні.

Політолог Олег Саакян у коментарі Фактам ICTV розповів, що означає лендліз та що з ним зараз відбувається.

За його словами, лендліз – це механізм, який дає змогу постачати Україні зброю та інші товари невійськового призначення.

Лендліз існує в кількох розрізах, наприклад у політико-символічному. Адже цей лендліз – пряма аналогія з лендлізом часів Другої світової війни, коли Сполучені Штати допомагали Радянському Союзу в боротьбі з нацистською Німеччиною.

Нинішній лендліз – це додатковий механізм, який дає змогу надавати Україні зброю в лізинг – тобто з майбутнім поверненням або ж компенсацією, якщо озброєння чи обладнання не було знищене, і є потреба його залишити.

Цей механізм необхідний і важливий у тому разі, якщо вичерпаються гроші, виділені рішенням Конгресу США, або ж фінансування через певні політичні аспекти неможливо буде збільшити. Тоді в американського президента залишається механізм лендлізу, щоб зробити це одноосібно з федеральних запасів.

– Для України лендліз – це запасний варіант, щоб формальне вичерпання програм не стало завадою для надання нам допомоги. Так США убезпечили нас від своєї ж бюрократії, – наголосив Олег Саакян.

Варто зауважити, що під лендліз потрапляє не лише військове обладнання. Механізм дає змогу надавати виробничі потужності, постачати пальне, тобто будь-яку продукцію Сполучених Штатів.

Олег Саакян заявляє, що це дуже важливо з огляду на процес відбудови критичної інфраструктури під час війни, нарощування промислових потужностей і для процесу повоєнної розбудови країни.

Лендліз зараз діє як механізм, але його ще жодного разу не застосовували. Тільки-но буде потреба – його одразу ж запустять.

Чи з’явиться в України величезний борг від лендлізу?

За словами політолога Олега Саакяна, колосального боргу Україна не матиме.

– Якщо техніка у боях була знищена, то Україна не повертатиме за неї гроші. Техніку, яка залишиться, ми маємо або повернути, або заплатити за неї… Зрозуміло, що певні позиції мали б залишитися в Україні, наприклад вже розгорнуті підприємства. Їх логічно було б викупити, – заявив Олег Саакян.

Він нагадав, що саме так було у Другу світову війну, коли десятки заводів, які працювали на теренах Союзу, так і там залишилися.

Лендліз не накладає на Україну жодних додаткових фінансових зобов’язань.

Те озброєння, яке нам надають у нинішніх програмах, ми не маємо повертати. А в рамках лендлізу – треба буде повернути.

Нагадаємо, що програма лендлізу діє до 30 вересня 2023 року з правом продовження.

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