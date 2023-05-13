Росію більше ніхто не боїться: в ОП про новий пакет допомоги від Німеччини

Партнери України демонстративно оголошують про великі пакети військової допомоги, як це зробила сьогодні Німеччина, оскільки Росію вже ніхто не боїться.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи новий пакет від Берліну на €2,7 млрд.

За його словами, такі кроки вказують на те, що “РФ перестали боятися”, війна буде доведена до правильного фіналу, тобто до ганебної поразки країни-агресора та покарання усіх винних.

– Лише забезпечення України зброєю дозволить світові повернутись до передбачуваного та стабільного розвитку, – підсумував Подоляк.

Держави прямо оголошують про великі пакети військової допомоги Україні. Роблять це демонстративно. Останній приклад – німецький пакет на 2,7 млрд. Це прямо говорить про те, що:

– війна буде доведена до правильного фіналу;

– Рф повинна програти і сісти на лаву історичної ганьби;… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2023

Сьогодні стало відомо, що Німеччина готує новий великий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько €2,7 млрд.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що у новому пакеті будуть танки, БМП, безпілотники, системи протиповітряної оборони, ракети до них та велика кількість артилерійських боєприпасів.

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