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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна робить успіхи у питаннях озброєння і переговорів щодо вступу в ЄС – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у питаннях артбоєприпасів великої дальності та швидкий початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.

Про це він написав у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що ці питання він порушив на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі.

– Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших держав і розмінування,  – написав міністр.

Своєю чергою глава євродипломатії Жозеп Боррель привітав главу МЗС на зустрічі та підкреслив, що “наша єдність і підтримка України міцніші, ніж будь-коли, і вони триватимуть, доки Україна не переможе”.

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Європейський Союз, ЄС, Дмитро Кулеба, МЗС України, Стокгольм
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