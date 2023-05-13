Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Україна робить успіхи у питаннях озброєння і переговорів щодо вступу в ЄС – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у питаннях артбоєприпасів великої дальності та швидкий початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.
Про це він написав у своєму Twitter.
Кулеба зазначив, що ці питання він порушив на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі.
– Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших держав і розмінування, – написав міністр.
Своєю чергою глава євродипломатії Жозеп Боррель привітав главу МЗС на зустрічі та підкреслив, що “наша єдність і підтримка України міцніші, ніж будь-коли, і вони триватимуть, доки Україна не переможе”.
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