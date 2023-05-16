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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ “привітала” спецпредставника Китаю ракетним ударом по Києву – ОП

РФ “привітала” спецпредставника Китаю ракетним ударом по Києву – ОП
Фото: Факти ICTV

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав нічну ракетну атаку РФ по Києву знущальним сміхом із російським акцентом, яким країна-агресор “привітала” спецпредставника Китаю, який сьогодні прибуває з візитом в Україну.

– Восьма травнева спроба “клану Путіна” масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: “Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить”… І трохи згодом: “Крылато приветствуем “миротворческую” миссию специального представителя КНР в Киеве”, – написав він у Twitter.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей має відвідати Київ 16 травня з офіційним візитом. Ця поїздка стане частиною дипломатичного турне, яке стартувало 15 травня. Він також відвідає Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 16 травня Росія атакувала Київ шістьма аеробалістичними ракетами Кинджал із літаків МіГ-31К, дев’ятьма Калібрами з кораблів у Чорному морі, а також трьома ракетами наземного базування С-400, Іскандер-М, які летіли по балістичній траєкторії. Усі ракети успішно знищено засобами ППО.

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Війна в Україні, Дрони, Михайло Подоляк, Офіс президента, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Росія-Китай, Україна-Китай, Україна-Росія
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