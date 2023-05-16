РФ “привітала” спецпредставника Китаю ракетним ударом по Києву – ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав нічну ракетну атаку РФ по Києву знущальним сміхом із російським акцентом, яким країна-агресор “привітала” спецпредставника Китаю, який сьогодні прибуває з візитом в Україну.

– Восьма травнева спроба “клану Путіна” масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: “Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить”… І трохи згодом: “Крылато приветствуем “миротворческую” миссию специального представителя КНР в Киеве”, – написав він у Twitter.

Балістика+крилаті+дрони. Восьма травнева спроба «клану Путіна» масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: «Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить»… І трохи згодом: «Крылато приветствуем… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 16, 2023

Спецпредставник Китаю Лі Хуей має відвідати Київ 16 травня з офіційним візитом. Ця поїздка стане частиною дипломатичного турне, яке стартувало 15 травня. Він також відвідає Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 16 травня Росія атакувала Київ шістьма аеробалістичними ракетами Кинджал із літаків МіГ-31К, дев’ятьма Калібрами з кораблів у Чорному морі, а також трьома ракетами наземного базування С-400, Іскандер-М, які летіли по балістичній траєкторії. Усі ракети успішно знищено засобами ППО.

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