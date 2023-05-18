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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Панацеї для розв’язання “української кризи” не існує – посланець Китаю

Панацеї для розв’язання “української кризи” не існує – посланець Китаю
Фото: МЗС

Спецпредставник Китаю Лі Хуей в Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що Китай готовий допомагати міжнародній спільноті у врегулювання української кризи та докладати власних зусиль для припинення війни.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

Спецпредставник Китаю наголосив, що панацеї для виходу з кризи немає.

– Обом сторонам потрібно починати з себе, накопичувати взаємну довіру, створювати умови для припинення війни і початку мирних переговорів, – заявив Лі Хуей.

Лі сказав, що Китай допомагатиме Україні в межах своїх можливостей.

Раніше Лі зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення агресії Росії в Україні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував Китаю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

За його словами, наша держава прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська Формула миру.

Андрій Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба виклали детальну позицію щодо 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського.

– Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української Формули миру, – наголосив Андрій Єрмак.

Зауважимо, що Лі Хуей є колишнім послом у Москві. У рамках свого турне Європою він також відвідає Польщу, Францію та Німеччину.

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Раніше міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай буде підтримувати зв’язок з усіма сторонами в російсько-українській війні.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай
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